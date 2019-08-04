الفالح بعد لقائه نوفاك: ملتزمون باتفاقية خفض الإنتاج لنهاية الربع الأول 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - موسكو

ناقش وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكساندر نوفاك خلال اجتماع عقد في موسكو وضع سوق النفط، مؤكدا استمرار الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من 2020.

وكانت دول مجموعة «أوبك+» التي تضم دول منظمة أوبك إضافة إلى روسيا ودول أخرى، اتفقت مطلع الشهر الماضي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية.

وقال الفالح في تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر «زرت روسيا واجتمعت بوزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، حيث ناقشنا مسيرة الشراكة السعودية الروسية منذ الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا عام 2017 والإعداد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للمملكة».

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وأضاف «نؤكد أننا سنستمر بعقد هذه اللقاءات والحوارات المتميزة بين بلدينا بما يضمن تحقيق المزيد من التقدم والشراكة وتنمية الاستثمارات والتجارة المتبادلة». وتابع «كما تباحثنا بشأن أسواق البترول، وأكدنا على استمرارنا بمستويات عالية من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام 2020 بهدف عودة مخزونات النفط العالمي إلى نطاقها الطبيعي».

من جهتها قالت وزارة الطاقة الروسية إن إنتاج النفط الروسي في يوليو يتماشى مع اتفاق منظمة أوبك، مضيفة أن موسكو تعتزم الالتزام بالترتيبات في أغسطس.

وأضافت الوزارة أن إنتاج روسيا في يوليو تراجع 290 ألف برميل يوميا، مقارنة بأكتوبر 2018، وهو التاريخ المرجعي في الاتفاق بين أوبك وحلفائها الخاص بخفض الإمدادات.

وأظهر مسح أن إنتاج منظمة أوبك من النفط تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 8 سنوات في يوليو، فيما حققت الدول المشاركة في الاتفاقية نسبة التزام بلغت 163%.