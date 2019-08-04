المنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف تتسلم إعانة يوليو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدعم المالي لشهر يوليو في الحسابات البنكية لمنشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات. ويشمل الدعم المالي نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في تلك المنشآت والمسجلين ضمن البرنامج.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل.

ويتحمل الصندوق نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص من خلال تحفيز المنشآت على التوظيف والتدريب أثناء العمل.

وأقرت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70% من الدعم للتوظيف و30% كخدمات تدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرا، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة من الدعم، كما يتم زيادة نسبة للدعم عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسة والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وكذلك في حال كان حجم المنشأة 50 عاملا فأقل.

ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات الباحثين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

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برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

آلية الدعم

70 % للتوظيف

30 % خدمات تدريب

فترة الدعم 36 شهرا

نسبة الدعم من الراتب

30 % للسنة الأولى

20 % للسنة الثانية

10 % للسنة الثالثة

حالات زيادة نسبة للدعم:

توظيف إناث أو أشخاص ذوي الإعاقة

توظيف في مناطق غير رئيسة

حجم المنشأة 50 عاملا فأقل

- قيمة الدعم 50% أو 4000 ريال أيهما أقل

- الأجر المستحق للدعم بين 4000 و10000 ريال