بالأسعار والصور| تخفيضات وخصومات غير مسبوقة من ’’أولاد رجب‘‘ بمناسبة عيد الأضحى

كتب: ضياء السقا أعلنت سلسلة أولاد رجب عن عروض جديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سارية حتى 13 أغسطس، بجميع الفروع. العروض تشمل لحوم وملابس وسلع غذائية وأجهزة منزلية وكهربائية، ومنظفات ومستحضرات تجميل. وفيما يلي العروض: Advertisements اقرأ أيضا: بالأسعار والصور| ’’كارفور‘‘ يتحدى الجميع بأرخص عروض عيد الأضحى المبارك اقرأ أيضا: بالأسعار والصور| أضخم تخفيضات ’’كارفور‘‘ على الشاشات والهواتف والأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الأضحى يرجى العلم أن الفروع التى بها قسم للأجهزه المنزلية فى فروع أولاد رجب هى كالتالى : - منطقه مدينه نصر والتجمع ( مدينه نصر الحى الثامن – العاشر – وندرلاند – التجمع الخامس – التجمع الثالث – الرحاب – مدينتى2 – العبور شباب ) .

- منطقه المعادى وحلوان (المعادى – معادى الجزائر – حلوان – حلوان 2) .

- منطقه الجيزه (الجيزه – الهرم – فيصل الاطباء – فيصل العشرين - المريوطيه) .

- منطقه وسط القاهره (السيده – المقطم – الظاهر – قباء – جسر السويس – النعام – الزيتون – الميرغنى – المطار – شبرا الساحل) .

- الفروع الخارجيه (شرم الشيخ 1 – المنصوره 1 – المنصوره 2 - القناطر – المحله – الاسكندريه – بنى سويف – اسيوط – الاقصر - بورتو السخنه) يرجى العلم أن الفروع التى بها قسم للملابس والمفروشات فى فروع أولاد رجب هى كالتالى: (المنصورة فرع قناه السويس- المنصورة فرع الاستاد - شرم الشيخ فرع الهضبه -بورتو السخنه - المطار - العبور شباب - اسيوط - مدينة نصرالحى الثامن - مدينه نصر الحى العاشر- المريوطية - جسر السويس - الاقصر - اكتوبر الحى الثامن - المعادى اللاسلكى - الهرم تقاطع ش الوفاء و الامل )

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