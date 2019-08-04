شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صادرات مصر من الخوخ والبطيج خلال يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت جهود المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، فى فتح المجال لتصدير البطيخ والخوخ الطازج .

أشارت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن مصر صدرت 5.205 آلاف أطنان من الخوخ الطازج خلال شهر يونيو الماضى.

وذكرت البيانات أن قيمة الصادرات من الخوخ بلغت نحو 2.8 مليون دولار تمثل نحو 2% من كمية الصادرات و1% من قيمتها خلال نفس الشهر.

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وبالنسبة لصادرات البطيخ بلغت نحو 2.8 الف طن بقيمة 942.25 الف دولار تمثل 1% من الكميات المصدرة .

كان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية كشف أنه تم تصدير 288 ألف طن خضر وفاكهة خلال شهر يونيو الماضى، وذلك بقيمة 236 مليون دولار.