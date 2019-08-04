شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة: سنعمل على استكمال مرحلة التنمية والتطوير المستهدفة من الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن مجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعه الأول بعد اكتمال أعضائه المعينين من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الإجراءات الأساسية بتحديد هيئة المكتب للغرفة واختيار نواب رئيس الغرفة.

وأضاف العربي في تصريح لـ"الخليج 365" أن المرحلة القادمة ستشهد نشاطا ملحوظا علي كافة المستويات من أجل استكمال مرحلة التنمية والتطوير التي تستهدفها الدولة، وأن دور الغرف التجارية سيزداد ويتنوع في المرحلة القادمة علي مستوي كافة المخافظات.

وأشار إلى أن الغرفة تتابع بصورة مستمرة ما يدور بالأسواق المصرية وتعمل بصورة مباشرة على حماية حقوق التاجر والمستهلك بما يخدم السوق المصري، موضحا أن المرحلة الماضية شهدت تعاونا كبيرا في ضبط الأسعار داخل الأسواق.

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الجدير بالذكر أن الجلسة الإجرائية للغرفة أسفرت عن اختيار إبراهيم العربي رئيسا لغرفة القاهرة، وعلي شكري وسامح زكي نائبين أول وثان واللواء صلاح العبد أمينا عاما للصندوق وسيد النواوي أمينا مساعدا للصندوق وأشرف الشيمي سكرتيرا عاما للغرفة وفاز أيمن عشري بمنصب عضو غرفة القاهرة لدي الاتحاد العام لغرفة التجارية.

وجاء ذلك اليوم خلال جلسة إجراءات اختيار هيئة مكتب الغرفة التي أدارها اللواء صلاح العبد كونة أكبر الأعضاء سنا.