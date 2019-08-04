شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح إعمار العقارية تنخفض 7.4% فى الربع الثانى من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أرباح شركة إعمار العقارية، أكبر مطور عقارى مدرج فى دبي، 7.4% فى الربع الثانى من العام مع استمرار تراجع سوق العقارات فى المركز المالى بالشرق الأوسط.

وتراجعت سوق العقارات السكنية فى دبى التى تشهد فائضا فى المعروض بمقدار الربع على الأقل منذ منتصف عام 2014 ولم تبد مؤشرا على التعافي.

وحققت إعمار أرباحا صافية تبلغ 1.37 مليار درهم (373 مليون دولار) فى الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى بيان للبورصة أصدرته الشركة اليوم الأحد مقارنة بتحقيقها 1.48 مليار درهم فى الربع الثانى من عام 2018.

وقدرت إي.إف.جى هيرميس أن إعمار ستجنى ربحا صافيا يبلغ 1.55 مليار درهم.

وأشارت حسابات رويترز إلى أن إيرادات الربع الثانى انكمشت 3.6 % إلى 5.68 مليار درهم.

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وقالت إعمار العقارية، التى تولت مشروع برج خليفة أعلى برج فى العالم، إن أرباحها النصف سنوية انخفضت 4% إلى 3.1 مليار درهم، كما تراجعت الإيرادات النصف سنوية 4% إلى 11.57 مليار درهم.

وارتفعت المبيعات النصف سنوية 52 % إلى 9.4 مليار درهم.

ولم توضح إعمار طبيعة هذه المبيعات لكن أعمال الشركة تتعلق إلى حد بعيد بمبيعات العقارات السكنية.

ولم ترد الشركة على طلب أُرسل بالبريد الإلكترونى للحصول على تعقيب.

وبلغت القيمة الإجمالية لمشاريع إعمار المعدة للبيع 49.2 مليار درهم حتى 30 يونيو، وقالت الشركة إنه سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.