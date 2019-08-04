شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 288 ألف طن خضر وفاكهة طازجة بقيمة 236 مليون دولار يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إنه تم تصدير 288 ألف طن خضر وفاكهة خلال شهر يونيو الماضى، وذلك بقيمة 236 مليون دولار.
وقال هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ" الخليج 365"، إن صادرات شهر يونيو الماضى تزيد عن صادرات نفس الشهر العام الماضى بنسبة كبيرة، حيث تم تصدير 213 ألف طن بقيمة 152 مليون دولار فى يونيو 2018.
وأشار إلى أن المجلس يسعى لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية لزيادتها وفق خطة الحكومة ،مع توسعة قاعدة المصدرين .
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