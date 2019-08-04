شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخفض أسعار النفط لآسيا في سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد، إنها خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملاء في آسيا في سبتمبر بواقع 0.75 مقارنة به في أغسطس ليسجل علاوة سعرية قدرها 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.
ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا بخصم 0.05 دولار عن سعر برنت ما يعني زيادة 2.65 دولار للبرميل عن سعر أغسطس.
وحددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة بعلاوة سعرية 2.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في سبتمبر دون تغيير عن الشهر السابق.
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