شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية.. و1دولار يسجل 3.7513 ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الأحد 4-8-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7513 ريال سعودى.

دولار أمريكي (USD) دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.7513 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي.

يورو (EUR) يورو (EUR) 1 يورو = 4.1750 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2395 يورو. جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.5620 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2192 جنيه استرليني. Advertisements دولار كندي (CAD) 1 دولار كندي = 2.8356 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3527 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)1 دولار أسترالي = 2.5516 ريال سعودي. دولار أسترالي (AUD)1 دولار أسترالي = 2.5516 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3919 دولار أسترالي.

ين ياباني (JPY) ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.0352 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 28.4127 ين ياباني.

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