شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات مدفوعة بمشتريات مؤسسات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.022 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 164 مليون ورقة مالية بقيمة 445.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.8 ألف عملية لعدد 155 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.95%، والعرب على 5.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.35%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 27.7 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، 964 ألف جنيه، 6.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 48.7 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 13616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 16546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 522 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1364 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليغلق عند عند مستوى 463 نقطة.

وارتفعت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 61 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.