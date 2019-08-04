شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة التجارية تعلن تشكيل هيئة المكتب.. العربى رئيسا شكرى وزكى نائبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الأحد احتماعها الأول برئاسة أكبر الأعضاء سنا وذلك بعد أن اكتمل التشكيل النهائى لمجلس الإدارة بتعين وزارة الصناعة والتجارة للأعضاء المجلس المعنيين.

وأسفرت الجلسة الإجرائية تشكيل هيئة مكتب غرفة القاهرة التجارية، عن اختيار إبراهيم العربي رئيسا لغرفة القاهرة، وعلي شكري وسامح زكي نائبين أول وثان واللواء صلاح العبد أمينا عاما للصندوق وسيد النواوي أمينا مساعدا للصندوق وأشرف الشيمي سكرتيرا عاما للغرفة وفاز أيمن عشري بمنصب عضو غرفة القاهرة لدي الاتحاد العام للغرفة التجارية.

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وجاء ذلك اليوم خلال جلسة إجراءات اختيار هيئة مكتب الغرفة التي أدارها اللواء صلاح العبد كونة أكبر الأعضاء سنا.

وكانت قائمة العربي قد فازت باكتساح في الانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي.