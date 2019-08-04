دائرة الأراضي والأملاك بدبي توسع خارطتها الترويجية لتفتح آفاقا جديدة أمام المستثمر الكندي والإفريقي

دبي - الخليج 365 :

وقع مؤخراً الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لينك، مذكرة تفاهم أمين الترويج العقاري لكندا و أربع دول إفريقية مع دائرة الأراضي والأملاك بحكومة دبي.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من السعي نحو تحقيق رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تسعى لأن تكون دبي منصة عالمية جاذبة للإستثمار الأجنبي وسعيا لتبني الوثيقة الخمسينية التي أطلقها سموه لضمان استمرار الرخاء وديمومة اللإزدهار وتسارع المسيرة، حيث تتعاون مجموعة دبي لينك متمثلة برئيسها التنفيذي الدكتور هيثم الحاج على مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي لإستثمار مميزات البيئة العقارية بدبي لإطلاق أنشطة وبرامج ترويجية مشتركة تستهدف المستثمر العقاري في كندا وبعض الدول الإفريقية.

وقام سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بتوقيع إتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة دبي لينك يقوم بموجبها قطاع تشجيع إدارة الإستثمار بالدائرة بوضع خطة ترويجية إستثنائية في هذه الدول بالتعاون مع مجموعة دبي لينك للترويج للفرص الإستثمارية في القطاع العقاري في إمارة دبي بدولة كندا وبعض دول القارة الإفريقية السمراء.

يأتي هذا التعاون المشترك كثمرة للمبادرات الفعالة التي يطلقها قطاع تشجيع الإستثمار في الدائرة متمثلا بالرئيس التنفيذي للقطاع سعادة ماجدة على راشد، والتي تسعى جهودها لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية و ضخ إستثمارات جديدة بقطاع العقارات لتتوائم مع إستراتيجيات وتطلعات حكومة دبي نحو عاصمة إقتصادية تعتمد على التنوع واستمرار تنافسيتها عالميا مرهون باستقطابها لأصحاب العقول والأفكار كما جاء في المبادئ الثمانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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كما يتوج هذا الاتفاق ويعكس الجهد المبذول من قيادات دائرة الأراضي والأملاك من خلال ذراعها الخاص بتشجيع وإدارة الإستثمار العقاري خلال الفترة الماضية من أجل تعزيز التكامل مع القطاع الخاص وعقد الإتفاقيات التي من شأنها تعزيز سمعة دبي عالميا كوجهة إستثمارية متفردة.

أكدت سعادة ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الإستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك بأن إختيار مجموعة دبي لينك كأمين للترويج العقاري في كندا وبعض دول إفريقيا جاء ضمن إستراتيجية ترويجية تبنتها الدائرة لإختيار أصحاب الخبرات الإستثمارية من مختلف دول العالم لإستثمار خبراتها وجهودها في جذب فئات جديدة من المستثمرين العقاريين الى سوق دبي والإستفادة من قاعدة العلاقات العريضة التي تمتاز بها هذه المنظمات محليا وعالميا.

كما أعرب دكتور هيثم الحاج على عن حرصه الدائم على الترويج الفعال لدبي كمقصد سياحي منذ أوائل التسعينات من خلال مكاتب شركة دبي لينك المنتشرة بالعديد من الدول العربية وبعض الدول الأوروبية والتى طالما روجت إمارة دبي سياحيا من خلال برامجها السياحية المتميزة وكذلك من خلال محرك البحث العالمي للسفر الذي يتيح للعديد من وكلائنا تيسير حجوزاتهم الفندقية لعملائهم، فكما تمت وتستمر عملية التسويق السياحي لدبي على أكمل وجه فالآن يتم الترويج لدبي كمقصد عقاري من خلال إفتتاحنا في القريب العاجل لمؤسسة جديدة للإستثمار العقاري والتي ستكون بدورها المنصة الرسمية وحلقة الوصل بين المستثمرين الأجانب وإمارة دبي إستنادا إلى رؤية الحاج على المستقبلية نحو جذب إستثمارات مستدامة الى دبي تهدف إلى خلق بيئة أعمال مثالية للمستثمرين الأجانب وتحسين النمو الإقتصادي لدبي في الوقت ذاته.