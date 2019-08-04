52 % نمو مبيعات "إعمار العقارية" خلال النصف الأول من 2019

دبي - الخليج 365 :

حققت "إعمار العقارية ش.م.ع"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز EMAAR، أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية نصف السنوية في دبي، حيث سجلت مبيعات بقيمة 9.443 مليار درهم (2.571 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بنمو نسبته 52 بالمئة مقارنة بالمبيعات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2018 والبالغة 6.229 مليار درهم (1.696 مليار دولار)، بما يعبّر عن السمعة المميزة لـ "إعمار" كخيار مفضل للمستثمرين، ويساهم بتعزيز حصتها السوقية بشكل ملحوظ في دبي.

وبفضل الأداء القوي لأعمال "إعمار" للتطوير العقاري فيما يخص الوحدات المعدة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى قطاعي مراكز التسوق والضيافة، حققت "إعمار" خلال النصف الأول من عام 2019 إيرادات بقيمة 11.569 مليار درهم (3.150 مليار دولار)، وصافي أرباح بقيمة 3.110 مليار درهم (847 مليون دولار).

أبرز إنجازات الأداء

لدى "إعمار" مشاريع معدة للبيع بقيمة 49.188 مليار درهم (13.392 مليار دولار) تشمل العمليات الدولية، كما في 30 يونيو 2019، وسيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، مما يعكس الركائز المالية القوية للشركة، ونجاح نموذج أعمالها الذي يركز تحقيق أفضل قيمة لأصحاب المصالح.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "استند الأداء القوي والثابت لـ ’إعمار‘ هذه السنة إلى تنامي سمعة دبي كوجهة عالمية أولى للاستثمارات العقارية. وإن توسعنا الناجح في قطاعي مراكز التسوق والضيافة، اللذين يكملان القطاع السياحي بدبي، حقق إيرادات قوية. ونحن نحرص دائماً على مواكبة أعمالنا مع التطلعات التنموية الوطنية، ونلتزم بتحقيق قيمة كبيرة لجميع المعنيين، ونواصل العمل على تطوير أدائنا ضمن وحدات أعمالنا الرئيسية الثلاث، بالاعتماد على أحدث التطورات التقنية والابتكارات في العالم الرقمي".

إعمار للتطوير

حققت "إعمار للتطوير" صافي أرباح بقيمة 1.382 مليار درهم (376 مليون دولار)، وإيرادات بقيمة 6.237 مليار درهم (1.698 مليار دولار)، في النصف الأول من العام.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، أطلقت "إعمار للتطوير" 16 مشروعاً جديداً ضمن وجهاتها الكبرى في دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 8.850 مليار درهم (2.409 مليار دولار). وبما يعكس القيمة الكبيرة لعلامة "إعمار" التجارية، باعت الشركة ما يزيد عن 60% من الوحدات العقارية التي تم إطلاقها خلال النصف الأول من عام 2019.

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وخلال الربع الثاني من عام 2019، أطلقت "إعمار" وجهتها الجديدة المتكاملة "ميناء راشد" عبر استثمار بقيمة 25 مليار درهم لبناء وجهة بحرية جديدة بجوار الخور التاريخي لمدينة دبي بالقرب من "بر دبي" و"ديرة". وقامت شركة "بي آند أو ماريناس"، التابعة لشركة "موانئ دبي العالمية" في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوفير الأرض لشركة "إعمار"، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير المراسي والمرافق البحرية عالمية المستوى.

وسجلت "إعمار" بيع كافة الوحدات السكنية التي أطلقتها ضمن "المرابع العربية III" ضمن توسعة "المرابع العربية"، بالإضافة إلى الوحدات السكنية الجديدة التي طرحتها في وجهاتها المتنوعة التي تشمل "خور دبي" و"دبي هيلز استيت" و"إعمار الجنوب" و"إعمار بيتشفرونت" و"وسط مدينة دبي".

"إعمار مولز" ووحدات الأعمال الأخرى

سجلت "إعمار مولز"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARMALLS)، نمواً بنسبة 6% في الإيرادات إلى 2.227 مليار درهم (606 مليون دولار) خلال الأشهر الستة الأولى (يناير إلى يونيو) من عام 2019. وارتفع صافي الأرباح بنسبة 3 بالمئة ليصل إلى 1.130 مليار درهم (308 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها.

وحافظت أصول "إعمار مولز"، التي تشمل "دبي مول" و"دبي مارينا مول" و"مجمع الذهب والألماس" و"سوق البحار" ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، على معدل إشغال قوي بلغ 92 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2019، في حين وصل إجمالي عدد الزوار إلى 68 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بنمو نسبته 2 بالمئة مقارنة بعدد الزوار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وساهمت أعمال "إعمار" في قطاعات الضيافة والترفيه والتأجير التجاري بـ 2.415 مليار درهم (658 مليون دولار) من إجمالي الإيرادات. وبالإضافة إلى "إعمار مولز"، حققت هذه الأعمال مجتمعة إيرادات بقيمة 3.545 مليار درهم (965 مليون دولار)، أي 31 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة. وسجلت الفنادق التابعة لـ "مجموعة إعمار للضيافة"، بما في ذلك الفنادق التي تتولى الشركة إدارتها، معدلات إشغال بلغت 78 بالمئة، متفوقة على ما هو سائد في القطاع.

وساهمت أعمال "إعمار" في الأسواق العالمية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 بنسبة 15% من إجمالي الإيرادات بقيمة 1.743 مليار درهم (475 مليون دولار)، بنمو نسبته 12 بالمئة مقارنة بإيرادات الأعمال العالمية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2018 والتي بلغت 1.550 مليار درهم (422 مليون دولار).

ولدى "إعمار" رصيد من الأراضي يبلغ أكثر من 1.6 مليار قدم مربعة في الأسواق الرئيسية. وتعتبر "إعمار" اليوم أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم خارج حدود الصين، مع وصول قيمة علامتها التجارية إلى أكثر من 2.7 مليار دولار.