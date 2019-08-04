مجلس سيدات أعمال دبي يدعو رائدات الأعمال الإماراتيات للاستفادة من خدماته المتنوعة في دعم مسيرة نمو...

دبي - الخليج 365 :

دعا مجلس سيدات أعمال دبي، رائدات الأعمال الإماراتيات إلى الانضمام إلى عضويته والاستفادة من مجموعة واسعة ومتنوعة من المزايا التنافسية التي تحقق الإضافة لأعمالهن ونشاطاتهن التجارية والاستثمارية، خصوصاً وأن عضوية مجلس سيدات أعمال دبي تشكل بوابة لخبرات إضافية ونوعية تعزز تنافسية سيدات ورائدات الأعمال في إمارة دبي.

وكشف المجلس أن خدماته ومبادراته المتنوعة تتسق اتساقاً تاماً مع متطلبات النمو في دبي، وتتلاءم مع الاحتياجات المتغيرة لبيئة الأعمال بالإمارة، حيث تشمل شريحة واسعة من التدريب المهني المتخصص والمدروس، والفعاليات المتنوعة المواضيع التي تتيح تبادلاً للخبرات، وتأسيساً للشراكات الاقتصادية والتعاون المشترك بالإضافة إلى المشاركة في برامج سنوية تتيح توجيهاً وخبرات جديدة وإبداعية لتعزيز تنافسية سيدات ورائدات الأعمال.

ولفت المجلس إلى تركيزه على دعم رائدات الأعمال الإماراتيات خصوصاً مع التوجه المتزايد للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) لخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وتعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد العالمي.

ويهدف المجلس إلى رفع نسبة سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات في عضويته إلى 20% بحلول العام 2020 وذلك ارتفاعاً من نسبته الحالية التي تبلغ حوالي 12%، خصوصاً وأن بيئة الأعمال في دبي تتميز بالتنوع والثراء الثقافي والحضاري مع وجود أكثر من 200 جنسية تعمل في مجتمع الأعمال في الإمارة، والمرأة الإماراتية العاملة جزء هام من منظومة الأعمال في دبي.

وقالت سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي أن المجلس تأسس بهدف تمكين المرأة العاملة ومساعدة سيدات الأعمال على إبراز قدراتهن ومهاراتهن في بيئة الأعمال لتنمية مشاريعهن وشركاتهن، معتبرة ً أن المجلس ملتزم بتطبيق استراتيجية متقدمة مستوحاة من الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في إمارة دبي، تقوم على ركائز تطوير المهارات وصقلها ومساعدة سيدات الأعمال على التطور وتطبيق أحدث ممارسات الأعمال لمواكبة مسيرة دبي المتسارعة نحو التحول الذكي والمستقبل المشرق.

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وتشمل المزايا التي تتيحها العضوية في المجلس سهولة الوصول إلى قاعدة بيانات الأعضاء التي قاربت الألف اسم، الأمر الذي يتيح لهن التواصل مع أعضاء المجلس وما ينتج عن ذلك من فرص أعمال وشراكات اقتصادية، بالإضافة إلى المشاركة في سلسلة ورش العمل التدريبية والندوات التعريفية حول مختلف المواضيع التي تهم نشاطاتهن التجارية، والتي تساهم بصقل مهاراتهن وتطويرها بما يخدم مصالحهن المهنية.

وينظم المجلس أكثر من 50فعالية سنوياً حول مواضيع مبتكرة ومواكبة لأبرز مستجدات بيئة الأعمال كالتسويق الرقمي وخطط الأعمال والذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية والحوكمة والرفاهية وغيرها من المواضيع التي تقدم قيمة مضافة من المعلومات والخبرات للأعضاء.

ويتمتع أعضاء المجلس بخدمة الترويج لشركاتهن وأعمالهن عبر توفير عروض خاصة للأعضاء، للتعريف بخدماتهن ومشاريعهن ومنتجاتهن وذلك عبر ركنٍ خاص لعروض الأعضاء على الموقع الإلكتروني للمجلس، مما يتيح لهن ميزة تسويقية إضافية بين مجتمع سيدات الأعمال.

يذكر أن باب الانضمام لعضوية المجلس مفتوح أمام جميع سيدات الأعمال الإماراتيات، وسيدات الأعمال المقيمات في إمارة دبي، حيث يرحب المجلس بأصحاب الشركات ورائدات الأعمال والقيادات التنفيذية في الجهات الحكومية والخاصة، وذوات الاختصاص، حيث يلعب دوراً هاماً بتوفيره منصة لعضواته لتأسيس علاقات أعمال ضمن شبكة علاقات متشعبة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

كما وأبرم مجلس سيدات أعمال دبي شراكة مع شركة "ليجال أدفايس ميدل إيست"، حيث أصبح بإمكان سيدات الأعمال طرح الأسئلة والحصول على مشورة قانونية من خبراء ومختصين عبر الموقع الالكتروني لمجلس سيدات اعمال دبي. وهي من الخدمات المجانية وتتمتع بالسرية الكاملة ولا تحتاج الى تسجيل مسبق.