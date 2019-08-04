"إيه بي سي" لخدمات الضيافة تبرم أضخم صفقة برأس مال إماراتي في مجال الضيافة الجوية في صربيا...

دبي - الخليج 365 :

أبرمت شركة مطار بلغراد لخدمات الضيافة "إيه بي سي"، والتي تم الاستحواذ عليها بالكامل من قبل مجموعة "سيرتا" الإماراتية المدعومة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أضخم صفقة برأس مال إماراتي في مجال الضيافة الجوية في جمهورية صربيا، بهدف تقديم خدمات الضيافة الجوية وعدداً من الخدمات اللوجستية لشركة الخطوط الجوية الصربية "طيران صربيا"، التي تملك شركة الاتحاد للطيران 49% من حصص ملكيتها، وذلك لفترة طويلة الأجل تمتد لثمانية أعوام متتالية قابلة للتجديد لمدة إجمالية تصل إلى 15عام.

وقام بتوقيع الصفقة العملاقة كل من عبد الله الشمري، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرتا، ودنكان نايسميث، الرئيس التنفيذي لشركة طيران صربيا، بحضور ممثل السفارة الإماراتية بصربيا إبراهيم الدرمكي وذلك بتوجيهات من سعادة مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية صربيا، وعدداً من الموظفين لدى الطرفين.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: "نحن فخورون بالإنجازات المتتالية التي يحققها صندوق خليفة من خلال المجموعات والشركات المنضوية تحت مظلته، وآخرها الإنجاز الذي حققته مجموعة "سيرتا" من خلال شركة "إيه بي سي" التابعة لها، والذي تجلى بإبرام أضخم صفقة لتقديم خدمات الضيافة الجوية مع شركة طيران صربيا. ونؤكد على مكانة المجموعة الريادية في مختلف المجالات والقطاعات التي تعمل بها، مشددين على حرصنا المستمر في تقديم الدعم المطلوب لجميع الشركات الإماراتية العاملة في مجال العمل الحر بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة النمو في كل من إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام".

وأردفت الناصري قائلة: "تساهم هذه النماذج الإيجابية والأمثلة الحيّة على طريق النجاح والريادة، في إعطاء دفعة قوية للشباب الإماراتي لدخول عالم ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، في حين يبذل الصندوق جهوداً دؤوبة في سبيل غرس ثقافة ريادة الأعمال ونشر فكر العمل الحر بين المواطنين، مقدماً لهم الدعم الكامل لتحقيق أحلامهم واستدامة مشاريعهم عبر تفوقها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية".

من جانبه، أفاد عبد الله الشمري، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرتا، بأن هذه الصفقة ستجعل شركة "إيه بي سي" التابعة لمجوعة "سيرتا" واحدة من الشركات الرائدة في مجال الضيافة الجوية بمنطقة شرق أوروبا. وتشمل الصفقة تقديم خدمات الضيافة والبيع على الرحلات ومنتجات السوق الحرة وأيضا خدمات لوجستية أخرى لأكثر من 20 ألف رحلة جوية سنوياً، متضمنه كافة رحلات شركة طيران صربيا، موكداً أن الشركة تتطلع إلى المزيد من النجاحات وذلك من خلال التوسع في مطارات أخرى رئيسة في صربيا وأيضاً في المناطق المجاورة.

وأشاد الشمري، بالجهود الحثيثة التي تمت من جانب السفارة الإماراتية بصربيا والدعم الذي قام به سعادة السفير مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري للدفع بنجاح هذه الصفقة التي تعتبر وسام نجاح للاستثمارات الإماراتية بالخارج في جميع القطاعات وبخاصة قطاع خدمات الضيافة الجوية.

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وتنص الصفقة على تقديم شركة "إيه بي سي" مجموعة من الخدمات، أبرزها أربع خدمات أساسية تشمل الضيافة وتقديم الوجبات والمشروبات، خدمات البيع على متن الطائرة أثناء الرحلات، تقديم منتجات السوق الحرة، وعدد من الخدمات اللوجستية. وتعتبر الصفقة واحدة من أكثر الصفقات صعوبة ودقّة في هذا المجال، نظراً لما تحتاجه من متطلبات عديدة وخاصة بما يتوافق مع أنظمة قطاع الطيران والمطارات والأجهزة المرتبطة بها.

وتعد هذه الصفقة، إنجازاً إماراتياً خالصاً متمثلاً في مجموعة "سيرتا" التي تتمتع بدعم من صندوق خليفة انطلاقاً من استراتيجيته الواضحة في تشجيع رواد الأعمال المواطنين وتعزيز القدرة التنافسية لمشاريعهم الوطنية وضمان استدامتها، حيث تعتبر المجموعة إحدى أبرز المشاريع الإماراتية التي تتميز بمستقبل واعد يبدو جلياً من خلال إنجازاتها المتلاحقة.

وتعتبر مجموعة "سيرتا" للمقاولات والصيانة الكهروميكانيكية من أكبر الشركات بمجال عملها، حيث تأسست عام 2006 في إمارة أبوظبي، بهدف تقديم الحلول الكهروميكانيكية والسباكة عالية الجودة، بالإضافة إلى خدمات إدارة المرافق. وتعمل المجموعة على توفير وصيانة جميع أنواع متطلبات البناء الكهربائية والخدمات الميكانيكية مثل أنظمة تكييف الهواء، وأنظمة إنذار الحريق ومكافحة الحرائق، ونظم المعالجة الكيميائية والمصاعد وغيرها الكثير، إضافة إلى خدمات إدارة المرافق الشاملة مثل أعمال الصيانة المتنوعة، وإدارة الطاقة وإدارة النفايات.

تهدف المجموعة إلى المشاركة بشكل فعّال في أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تقرها إمارة أبوظبي وأن تصبح حليفة للهيئات الحكومية ذات الصلة، والسلطات المحلية والجهات الرئيسة في مجال البناء، والصناعة التحويلية، والمنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية وغيرها من المجالات المرتبطة بطبيعة عمل المجموعة، من خلال تقديم خدمات شاملة مصممة لتلبية احتياجات السوق المحلية ومعتمدة من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي للتوزيع.

من جهة أخرى، تعتبر شركة مطار بلغراد لخدمات الضيافة "إيه بي سي" أكبر مزود مستقل لخدمات التموين بالطيران والضيافة الجوية في جمهورية صربيا، وتقع في منطقة مطار بلغراد المتميزة على بعد خطوات قليلة من البوابات الدولية، حيث تقوم الشركة بتقديم خدمات الضيافة لشركات الطيران الدولية والمحلية ذات السمعة الطيبة لأكثر من 60 عاماً منذ تأسيسها في عام 1952، وهي حالياً مملوكة لمجموعة سيرتا الإماراتية.

وتتميز الشركة بطاقة إنتاجية ضخمة، تصل إلى 10000 وجبة كاملة باليوم الواحد، ومن أبرز العقود التابعة لها، العقود الرئيسة مع طيران الاتحاد وطيران صربيا، التي أبرمت منذ عام 2013 ومستمرة حتى الآن. جدير بالذكر أن الشركة لديها سجل حافل في النجاحات والإنجازات ضمن مجال الجودة، حيث تعد الجودة والسلامة والأمان من أولويات الشركة، نظراً لهيكلها التنظيمي وسياساتها الواضحة في هذا المجال والتي ترتكز على أعلى المعايير الدولية.