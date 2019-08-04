شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أصول البنوك الوطنية بالإمارات 3% بالنصف الأول 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع إجمالي أصول البنوك الوطنية بالإمارات (البالغ عددها 21 بنكاً بعد اندماج بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني) خلال النصف الأول من العام الحالي 2.8% ( بزيادة مقدارها 70.7 مليار درهم).

وقفزت تلك الأصول إلى 2585.1 مليار درهم مع نهاية يونيو العام الجاري، وشكلت هذه الأصول ما يعادل 87.37% من إجمالي البنوك العاملة في الدولة (وطنية وأجنبية).

في حين ارتفعت أصول البنوك الأجنبية 5.5% خلال الفترة لتصل إلى 373.5 مليار درهم، بحسب صحيفة الخليج.

واصلت البنوك الوطنية تقديم التمويل اللازم للمؤسسات والشركات والأفراد في القطاعين العام والخاص المقيم وغير المقيم، وارتفع إجمالي محفظتها التمويلية في السوق المحلية والخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي 2.7%.

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وقفز حجم هذه المحفظة إلى 1505 مليارات درهم مع نهاية يونيو 2019، منها 1384.2 مليار درهم تمويل في السوق المحلي للمقيمين (بزيادة مقدارها 33.2 مليار درهم ) وبنمو 2.5%، إضافة إلى تقديمها 120.8 ومليار درهم تمويلات في الأسواق الخارجية لغير المقيمين بتراجع 8.4%.

وخلال النصف الأول من العام الحالي قدمت البنوك الوطنية تمويلات للحكومات المحلية والاتحادية بنمو 5.5% (بزيادة مقدارها 10.1 مليار درهم) ليصل إجمالي تمويل هذه البنوك للحكومات المحلية والاتحادية إلى 194.9 مليار درهم.

واستحوذ القطاع التجاري والصناعي الخاص على الحصة الأكبر من تمويلات البنوك التي زادت بمقدار 22.6 مليار درهم وبنمو نسبته 3.3% ليصل إجمالي التمويل لهذا القطاع إلى 710.4 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي.

وتراجع حجم تمويل البنوك لقطاع الأفراد في النصف الأول من العام الحالي 1.4% بانخفاض مقداره 4.2 مليار درهم ليصل إجمالي قروض البنوك لقطاع الأفراد إلى302.5 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي.