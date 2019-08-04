شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاعات قوية لصفقات السوق العقاري بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية خلال شهر يوليو الماضي من العام الجاري بنسبة 114.1%، مقارنة بمستواها خلال شهر يونيو الأسبق.

واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بالمملكة مع نهاية شهر يوليو الماضي عند أدنى من مستوى 18.3 مليار ريال مقارنة بـ 8.6 مليار ريال مستواها السابق له، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وارتفع الأداء الشهري لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا شهريا في قيمة صفقاته بلغت نسبته 89.8%، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 19.9%.

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وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا خلال الشهر بنسبة قياسية بلغت 225.5%، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 61.4%.

وبالنظر إلى أداء السوق العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق خلال الفترة ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 29%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند مستوى 104.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 81.2 مليار ريال بنهاية الفترة نفسهل من العام الماضي.

وتراجعت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية خلال عام 2018 بنسبة 36.9% بما يعادل 82.8 مليار ريال وذلك للعام الرابع على التوالي.