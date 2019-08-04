شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات دبي تسجل أفضل أداء منذ 2017 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت صفقات بيع العقارات، سواءً الجاهزة أو تحت الإنشاء، بدبي الشهر الماضي أعلى رقم لها منذ عام 2017، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن شركة "ريدن- جي سي بي" المتخصصة في المعلومات العقارية بدبي.

وبلغ عدد صفقات بيع الوحدات العقارية الجاهزة في يوليو الماضي في دبي 1698 وحدة، مسجلة أعلى رقم مبيعات لها في شهر واحد منذ مارس 2017.

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فيما بلغ عدد صفقات بيع الوحدات العقارية تحت الإنشاء في دبي 2274 صفقة خلال الشهر نفسه، فيما يعد أعلى رقم مبيعات منذ ديسمبر 2017، بحسب صحيفة البيان.

وأفادت بيانات "ريدن- جي سي بي" أيضاً بأن إجمالي رقم صفقات بيع الوحدات العقارية الجاهزة وتحت الإنشاء في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019 سجل ارتفاعاً بنسبة 13%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.

وسجلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي في وقت سابق معاملات بيع عقارية بقيمة 46 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.