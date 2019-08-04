شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 4 أغسطس الجاري حتى 8 أغسطس المُقبل، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة حلواني إخوان، عذيب للاتصالات، والأهلية للتأمين، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من أسلاك، صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، بنك البلاد، وإكسترا، فضلاً عن أحقية توزيع أرباح كل من الجوف، والخدمات الأرضية.

ويستحق، اليوم الأحد، توزيعات أرباح شركة الجوف للتنمية الزراعية عن النصف الأول من العام المالي 2019، بقيمة 15 مليون ريال بحصة تبلغ 50 هللة للسهم، وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة عذيب للاتصالات، يوم الأحد، الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2018.

كذلك تبدأ شركة اتحاد مصانع الأسلاك، اليوم الأحد، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الأول لعام 2019، بقيمة 10.968 مليون ريال، بما نسبته 2.5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما بعادل 25 هللة للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة الأهلية للتأمين التعاوني، يوم الإثنين، مُقترح تخفيض رأس المال من 160 مليون ريال إلى 123 مليون ريال، بنسبة انخفاض قدرها 23.125%، علماً بأن عدد الأسهم سيتراجع من 16 مليون سهم إلى 12.3 مليون سهم، بتخفيض سهم واحد لكل 4.324 أسهم

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وتبدأ الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، يوم الإثنين، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الأول من العام الجاري بقيمة 50 مليون ريال، بواقع ريال واحد للسهم، وبما نسبته 10% من قيمة السهم الاسمية.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة حلواني إخوان، يوم الإثنين، مقترح زيادة رأس المال بنسبة 10% من 285.714 مليون ريال إلى 314.428 مليون ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 28.571 مليون سهم إلى 31.428 مليون سهم، وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل عشرة أسهم.

هذا وستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 28.571 مليون ريال من حساب الأرباح المُبقاه. وتهدف الشركة من الزيادة إلى تدعيم رأس المال ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

كذلك يستحق، يوم الثلاثاء، توزيعات أرباح شركة الخدمات الأرضية عن النصف الأول من العام المالي 2019، بقيمة 188 مليون ريال، بحصة للسهم الواحد تبلغ 1 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ويبدأ صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع الأرباح النقدية المستحقة عن الفترة من الأول من أبريل حتى 30 يونيو من عام 2019، بقيمة 10.2 مليون ريال، بواقع 0.17 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.7%.

كذلك يبدأ بنك البلاد، يوم الخميس، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 300 مليون ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ 40 هللة بعد خصم الزكاة، بما يمثل 4% من القيمة الاسمية للسهم.