شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" بالإمارات: لا نيّة لفرض رسوم على "الجيل الخامس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتي، أنه ليس لدى الهيئة نية لفرض رسوم على استخدام باقات الجيل الخامس على غرار ما حدث عند الانتقال من خدمات الجيل الثاني إلى الثالث وحتى الرابع.

وأشار إلى أن التكاليف المتعلقة بخدمات الجيل الخامس ستعتمد على أنماط الاستخدام، وحجم البيانات المستخدمة لدى التصفح، وتنزيل أو تحميل البيانات ومشاهدة الفيديو عبر الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس، بحسب صحيفة البيان.

وأوضح المنصوري أنه من السابق لأوانه الحديث عن وضع أسعار لباقات الجيل الخامس على الهاتف المتحرك في الوقت الحالي.

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وتابع: تركيزنا حالياً منصّب على توفير التغطية والترددات وكل أشكال الدعم التقني لتوفير خدمات الجيل الخامس على الهواتف المتحركة، بالتعاون مع المشغلين الذين يقدمون بصورة دائمة تصوراتهم عن نوع الخدمات والعروض السعرية.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن بعض دول العالم فرضت رسوماً إضافية على استخدام تقنيات الجيل الخامس، إلا أن ذلك لم يحدث في الإمارات حتى الآن.

ومنذ أيام، أكدت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" عبر موقعها الإلكتروني أن الاستفادة من شبكات الجيل الخامس على الهواتف الذكية لا تحتاج إلى اشتراك جديد من قبل المستخدم، شرط امتلاكه هاتفاً يتوافق مع هذه الشبكات.

وتوقّع سلفادور أنغلادا، رئيس قطاع الأعمال لدى"اتصالات" في وقت سابق أن تصل نسبة تغطية شبكات الجيل الخامس للشركة إلى 10% من مساحة الدولة بنهاية 2019.