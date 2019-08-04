شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. إيداع مليار ريال لمستفيدي القرض العقاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أودع صندوق التنمية العقارية السعودي أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر يوليو الماضي.

ومن تلك المبلغ 160.5 مليون ريال دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، إضافة إلى 865.9 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم القروض العقارية للعسكريين، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية: إن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم" منذ إعلان التحول في يونيو عام 2017، حتى نهاية يوليو الماضي، يصل إلى 1.153 مليار ريال.

وتابع: بلغ إجمالي المبالغ المودعة لمستفيدي مبادرة القرض السكني للعسكريين في الخدمة 4.993 مليار ريال، قدمت كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

وأوضح العمودي، أن الصندوق يسير وفق خطط واستراتيجيات داعمة لكل ما يخدم الوطن والمواطن، حيث إن المواطن المستفيد هو الركيزة الأساسية التي تسعى من خلالها البرامج والمبادرات لتمكينه من تملك مسكنه الأول بكل يسر وسهولة.

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وأشار إلى أن توقيع أكثر من 100 ألف عقد عقاري مدعوم حتى نهاية النصف الأول من 2019، يأتي تأكيداً على ثقة المواطنين بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها برنامج سكني منذ إعلان برنامج التحول.

وأضاف أن مبالغ الدعم الشهري تودع في حسابات المستفيدين قبل حسم قسط التمويل في نهاية كل شهر ميلادي.

وأكد أن بإمكان المواطنين تنفيذ جميع الخدمات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر البوابة الإلكترونية للصندوق أو أجهزة الخدمات الذاتية المتاحة في الفروع، كما يمكنهم الاستفادة من خدمات المستشار العقاري إلكترونياً عبر التطبيق على الأجهزة الذكية.

بلغ عدد المواطنين المستفيدين من برنامج "القرض العقاري"الذي أطلقه صندوق التنمية العقارية السعودي، 50 ألف مستفيد بمختلف مناطق المملكة خلال 2018.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين وملك السعودية، قد أصدر أمرا ملكيا أكتوبر 2018 يقضي بتأسيس صندوق باسم "صندوق التنمية الوطني" يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.