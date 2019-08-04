قبل أيام من عيد الأضحى.. انخفاض أسعار الذهب في مصر

كتب: ضياء السقا

انخفضت أسعار الذهب الأحد، 4 أغسطس، في السوق المصري، بقيمة 4 جنيهات، بالمقارنة بأسعار السبت.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت، السبت، بنحو 10 جنيهات.

وكان عيار21 قد سجل مؤخرا، 666 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وبحسب وكالة رويترز، انخفضت الأسعار العالمية للذهب، حيث سجلت الأوقية 1440 دولارا.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الأحد كالتالي:

عيار 18 بـ 565 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 660 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 754 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5280 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.