شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.26% خاسرا 109.39 نقطة ليغلق عند مستوى 8557.09 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.24% خاسرا 8.80 نقطة ليغلق عند مستوى 3766.82 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 95.6 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 53 شركة، فيما تراجعت 129 شركة. Advertisements وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.36%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.35%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.30%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.05%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.02%. وجاء سهم "ساسكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.93%، ثم الأبحاث والتسويق بنسبة 3.73%، ثم لازوردى بنسبة 3%، فيما تصدر سهم "مبكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.95% ثم أميانتيت بنسبة 5.41%، ثم أسواق العثيم بنسبة 4.94%.

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