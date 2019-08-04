شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط قطاعى العقار والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% خاسرا 20.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6106.40 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% خاسراً 27.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6726.45 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% خاسراً 5.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4886.71 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 140.1 مليون سهم بقيمة 26.2 مليون دينار كويتى عبر 6012 صفقة. Advertisements وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.51%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%. وجاء سهم "الشركة الوطنية للرماية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.09%، تلاه إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 8.50%، ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 7.97%، فيما تصدر سهم "تصنيف وتحصيل الأموال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.45%، ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 9%.

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