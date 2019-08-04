شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% خاسرا 0.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1548.66 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والبنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 806 ألف دينار بحرينى.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.04% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.80%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.52% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.12%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.38%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 6.28% مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعا بصعود سهم زين البحرين بنسبة 1.02%.