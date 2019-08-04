شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم إعمار العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.46% خاسرا 42.48 نقطة ليغلق عند مستوى 2857.91 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 98.3 مليون سهم محققة ما قيمته 108 مليون درهم من خلال تنفيذ 1976 صفقة لـ34 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 28 سهما، واستقر سهمين.

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وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.17%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.87%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.06%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.07%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 14.48%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 6.67%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 4.04%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.93%.