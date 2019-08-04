شكرا لقرائتكم خبر عن ‏٣ وفود دولية من أوروبا وأفريقيا تزور الصوت والضوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية وفود رفيعة المستوى لحضور عرض الصوت والضوء باللغة الإنجليزية بمنطقة الأهرامات، الوفد الأول على رأسه وزيرة الصحة والسكان بصحبة 35 وزير صحة إفريقى وعدد من المسئولين فى مجال الصحة، وذلك خلال زيارتهم لمصر لحضور الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقى فى الفترة من 29 يوليو وحتى 2 أغسطس .

وقال بيان الشركة اليوم إن الوفد الثانى من 3 مجموعات إقليمية من 53 دولة خلال زيارتهم لمصر لعقد ورشة عمل مشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وعن الوفد الثالث فكان على رأسه المدير العام الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية جانيت هيكمان وعدد من كبار المسئولين، وكان فى استقبال الوفود قيادات الشركة.

ويأتى هذا فى إطار الحرص والاهتمام العالمى بحضور عرض الصوت والضوء بمناطقه الخمسة ( الأهرامات – الكرنك – أبوسمبل – فيلة – إدفو).

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وصرح محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء أن منطقة الصوت والضوء بالأهرامات قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية عدة زيارات هامة ورسمية والتى تعتبر واحدة من سلسلة الزيارات الهامة التى تستقبلها عروض الصوت والضوء.

كما أضاف عبد العزيز أن الصوت والضوء يستقبل دائما العديد من الشخصيات العالمية والوفود رفيعة المستوى فى إطار رسالة الشركة فى التعريف بالتاريخ والحضارة القديمة والحديثة وتنشيطا للسياحة الثقافية، فالسياحة الثقافية من أبرز أنواع السياحة على الإطلاق والتى تتميز بها مصر.

أعربت الوفود عن شكرها وتقديرها لمصر وحسن الاستقبال وترحيبهم كما أبدى الجميع سعادتهم لوجود هم بين أحضان الحضارة المصرية القديمة.

يذكر أن الصوت والضوء استقبل خلال الفترة الماضية العديد من الوفود رفيعة المستوى منهم وفد رفيع المستوى من أعضاء مجلس النواب الفرنسى ووفد من منظمة الهجرة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الفيتنامي السابق شان داي كوانغ وعمدة فرانكفورت الألمانية بيتر فلومان ورئيسة البرلمان الإماراتى الدكتور أمل القبيسى ووفد من صربيا على رأسهم مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية.