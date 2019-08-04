شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس القابضة للمياه يفتتح أول مركز للتوعية بالعباسية ويشدد على ترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المقر الإدارى الجديد للإدارة العامة للتوعية وخدمة العملاء بالعباسية، بحضور المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.

وأكد رئيس الشركة القابضة، على أهمية وضع خطط توعوية تتفق مع الأهداف التنموية المستدامة لضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة من أجل التنمية المستدامة.

وتابع، أعداد المسجلين بتطبيق الهاتف المحمول 125، وأعداد الشكاوى منذ اطلاقه فى أغسطس 2018، مؤكدا أهمية تسهيل إجراءات التسجيل، وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل خدمة السداد الالكترونى للفواتير، تسجيل قراءات العدادت فى المرحلة القادمة.

كما أكد أهمية وضع خطط لترشيد الاستهلاك وتركيب القطع الموفره، وبناء شراكة مع المجتمع المدنى وقطاعات الدوله لتبنى قضايا المياه، وميكنة الخدمات المقدمه للمواطنين.

واستعرض، محمد صلاح، مدير خدمة العملاء، أعداد المسجلين بتطبيق الهاتف المحمول والبالغ عددهم 13748 عميل، 9271 شكوى خلال الفترة من أغسطس 2018 وحتى الآن.

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وأوضح، أن الشركة تسعى حاليا توفير بدائل لنظام سداد الفواتير التقليدى، وتفعيل نظام السداد الالكترونى للعملاء، مشيرا أنه من المخطط تفعيل نظام السداد الألكترونى فى جميع الشركات خلال عام 2019.

وأضاف، أنه تم تطوير منظومة خدمة العملاء بتوفير مراكز الخدمة المتنقلة والمخطط زيادتها عام 2025 لتصل إلى 79 مركزا متنقلا، كما تم ميكنة منظومة الشكاوى ورفع كفاءة العمالة لعدد 186 فرع / شبكة وتفعيل برنامج الشكاوى CMS، بهدف تقليل المدد الزمنية المستغرقه للاصلاح، سهولة متابعة اداء الافرع والشبكات وقياس معدلات الاداء.

وتشارك إدارة التوعية بالشركة القابضة في المؤتمر البحثي التي تنظمه جامعة 6 أكتوبر للآداب والعلوم بنوفمبر 2019، والذي يتناول قضية ترشيد استهلاك المياه بمصر، وجارى التنسيق مع الجامعة لعقد دبلومة متقدمة متخصصة في مجال الاتصال والتوعية لموظفي ادارات التوعية بالشركات التابعة بتمويل من اليونيسيف.

وعن الوصلات المنزلية، أوضح التقرير الصادر عن إدارة التوعية، أن إجمالى عدد الوصلات المنزلية التى تنفذ من خلال الجمعيات الأهلية للأسر الفقيرة المموله على مستوى جميع الشركات التابعه بلغ 69119 وصله خلال الفترة من عام 2014-2019 بإجمالى قيمة 100.77 مليون جنيه.

وأشاد، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، بحجم العمل والدور الذى تقوم به الإدارة العامة للتوعية وخدمة العملاء فى توعية المواطنين، والاستفادة من مختلف وسائل الاتصال الحديثة للوصول إلى أكبر عدد من المواطني، كما كرم، رئيس الشركة القابضة، المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهره، لتطويره مراكز خدمة العملاء وميكنة الاعمال، وتقديم خدمة الديليفرى وخدمات مجانية للتعاقدات مع كبار السن وذوى الهمم، ودعمه للاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية وتخصيص مقرا له.