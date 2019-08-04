شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 13567 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 1977 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 16508 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 523 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 1365 نقطة.