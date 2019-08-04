شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يبدأ من 110 جنيهات والجملى من 100 والضأن من 120 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 4- 8-2019، استقرارا فى الأسعار نسبياً فى معظم الأسواق بالقاهرة الكبرى، وذلك قبل أسبوع من عيد الأضحى المبارك.

واستقرت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 حتى 140 جنيها للكيلو وذلك باختلاف المنطقة ونوعية وجودة اللحوم المباعة، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البتلو بين 120 وحتى 150 جنيها للكيلو، فيما سجلت اللحوم الضأن بين 125 إلى 150 جنيها للكيلو.

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وجاءت اللحوم الجملى فى سعر 100 إلى 120 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم السودانية فى منافذ التوزيع الاستهلاكية بين 85 - 90 جنيها للكيلو هذا للحوم الكندوز، والضمان بين 100-110 جنيهات للكيلو.

ومن جانبه توقع محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن يستمر الاستقرار في الأسواق وذلك بسبب توافر كميات كبيرة من اللحوم والمواشي مع اقتراب عيد الأضحى.