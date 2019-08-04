شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الوكالة الأمريكية: ندعم قطاعات الصحة والتعليم والنقل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شيرى كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن الاتفاقيات التى تم توقيعها اليوم مع وزيرة الاستثمار تركز على التعاون فى محالات التعليم والتعليم العالى والصحة والمرافق بجانب دعم مناخ الاستثمار.
وأضافت أن العلاقة قوية بين الشعبين الأمريكى والمصرى منذ سنوات طويلة ولا سيما فى المجالات الاقتصادية بجانب دعم الشباب والمرأة .
ووقعت مصر وأمريكا 4 اتفاقيات لدعم عدد من المشروعات بقيمة 60 مليون دولار .
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