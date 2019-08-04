شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 4-8-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 4-8-2019 انخفاضا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات، عقب ارتفاع الذهب على مدار يومين 12 جنيها للجرام نتيجة ارتفاع سعر الذهب عالميا، جراء خفض الفائدة فى أمريكا ربع نقطة مئوية خلال اجتماع مجلس الاحتياطى الأمريكى الأربعاء الماضى.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: عيار 18 سجل 565 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 660 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 754 جنيها للجرم.

الجنيه الذهب 5280 جنيها.

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أوقية الذهب : 1440 دولارا.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.