شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن تتراجع مع اقتراب عيد الأضحى وتسجل 21 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-8-2019، استقرارا، وذلك طبقا للأسعار المقررة من شعبة الدواجن والبيض بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن اليوم من المزرعة 21 جنيها للكيلو، فيما تصل إلى المستهلك بين 25 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدجاج البلدى عند 27 جنيها للكيلو وتباع للمستهلك عند 32 جنيها بحد أقصى.
وأضاف عبد العزيز فى تصريح لليوم السابع أن سعر كرتونة البيض بـ 35.5 جنيها من المزرعة، في حين تباع للمستهلك بـ 40-42 جنيها حسب المنطقة.
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