شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وأمريكا توقعان منحا لدعم عدة مشروعات بـ60 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مصر وأمريكا 4 اتفاقيات لدعم عدد من المشروعات بقيمة 60 مليون دولار. Advertisements وقع الاتفاقيات كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.

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