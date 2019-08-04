الإحصاء: 7.7% انـخفـاض فـى عـدد تصـاريـح العـمــل الصـادرة للمصـريين للعمـل بـالخـارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد الموافق 4 / 8/ 2019 النشرة السنوية لتصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عــام 2018.

ومــن أهـــم المؤشرات مايلى: ومــن أهـــم المؤشرات مايلى: بلـغ إجمـالى تصـاريـح العمــل الصـادرة للمصـريين للعمــل بالخـــارج عــن طـريــــق وزارة الداخلية (أول مرة ـ تجديد) 1078254 تصــريح عــام 2018 مقابــل 1167589 تصريح عــام 2017 بنسبـة انخفاض قدرها 7.7 ٪". كما بلــغ إجمالى التصاريح الصادرة للمصريين للعمل بالخارج (أول مرة) 390872 تصريح عام 2018 مقابــل 423434 تصــريح عام 2017 بنسبــة انخفاض قدرها 7.7 %. فيما بلــغ إجمالى التصاريح الصادرة للمصريين للعمل بالخارج (تجديد) 687382 تصريح عام2018 مقابل 744155 تصريح عام 2017 بنسبــة انخفاض قدرها 7.6 ٪". Advertisements 49,2% المصريين العاملين في السعودية بمجموعة الدول العربية وجاءت مجموعة الدول العربية في المرتبة الأولى من حيث التصاريح الصادرة ‏للمصريين للعمل بها بعدد 1046399 تصريح بنسبة 97.0٪ ، واحتلت السعودية المرتبة الأولى بمجموعة الدول العربية من حيث التصاريح الصادرة ‏للمصريين للعمل بها بعدد 515034 تصريح بنسبة 49.2٪ ، يليها الكويت بعـدد 230803‏‏ تصريح بنسبة 22.1٪ من إجمالى تصاريح العمل بالدول العربية عام 2018.

86,3% المصريين العاملين في إيطاليا بمجموعة الدول الأوربية 86,3% المصريين العاملين في إيطاليا بمجموعة الدول الأوربية بــلغ عـدد تصـاريح العـمل الصـــادرة ‏للمصريين للعمـل بالــدول الأوربيـــة 20169 تصـريح بنسـبة 1.9 %، وواحتلت إيطــاليا المـرتبـة الأولى بمجمــوعة الدول الأوربيـة مـن حيـث عـدد التصــاريح الصــادرة للمصريين للعمــل بهـا بعــدد 17408 تصـريح بنسبة 86.3٪ ، يليها اليونـان بعــدد 1688 تصريح بنسبة 8.4% من إجمالى تصاريح العمل بالدول الأوربية عام 2018.

37,4 % من الحاصلين علي تصريح عمل بالخارج لحملة المؤهل المتوسط 37,4 % من الحاصلين علي تصريح عمل بالخارج لحملة المؤهل المتوسط بلغ عدد الحاصلين على تصاريح العمل بالخارج من حملة المؤهل المتوسط فى المرتبة الأولى حيث بلغ عددهم 403495 تصريح بنسبة 37.4%، يليهم حملة مؤهل عالى عدد 317916 تصريح بنسبة 29.5 % من إجمالى تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عام 2018 .

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