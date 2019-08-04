شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط قطاعى العقار والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% خاسرا 22.830 نقطة ليصل إلى مستوى 6103.64 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% خاسراً 28.51 نقطة ليصل إلى مستوى 6725.04 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% خاسراً 11 نقطة ليصل إلى مستوى 4881.23 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 94 مليون سهم بقيمة 15 مليون دينار كويتى عبر 4114 صفقة. Advertisements وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.96%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.06%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%. وجاء سهم "إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.16%، تلاه مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 6.10%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 4.58%، فيما تصدر سهم "مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.59% ثم تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 10%، ثم الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات بنسبة 7.19%.

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