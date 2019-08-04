استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار في مصر،اليوم الأحد، أمام الجنيه افي بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة ليسجل متوسط سعر الشراء 16.53 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار نحو 16.53 جنيه للشراء و 16.63 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس.
كما استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجلا أعلى سعر للدولار ليبلغ للشراء 16.55 جنيه والبيع 16.63 جنيه من دون تغير.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، أقل سعر عند 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.
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