شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.48% خاسرة 49.96 نقطة، لتصل إلى مستوى 10347.67 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 14.3 مليون سهم بقيمة 40.2 مليون ريال قطرى عبر 1656 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 25 سهما، واستقرت 8 أسهم.

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وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.4%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.55%، ثم قطاعى العقارات والاتصالات بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.97%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%.