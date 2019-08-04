شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لبورصة البحرين مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحا 1.39 نقطة ليصل إلى مستوى 1550.97 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 565 ألف دينار بحرينى.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة نمو 6.28% مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.93%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.78% مدفوعا بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 1.82%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعا بصعود سهم زين البحرين نسبة 1.02%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.16% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2%.