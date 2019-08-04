شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 1.6% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.58% خاسرا 45.95 نقطة ليصل إلى مستوى 2854.44 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 62.5 مليون سهم محققة ما قيمته 64.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1213 صفقة ل31 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 24 سهما، واستقر سهمين.

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وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.95%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.67%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.24%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 14.48%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 6.67%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.67%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 3.31%.