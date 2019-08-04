شكرا لقرائتكم خبر عن سوق السمك: البوري يتراجع ويبدأ من 38 جنيها..والبلطى من 15جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 4-8-2019، استقرارا فى أسعار جميع الأصناف وانخفاض أسعار البورى، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.
وسجل البلطى1، 31-35 جنيهاً، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو، كما استقر سعر القشر بياض ليسجل ما بين 50 – 64 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى سعر 55 – 65 جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، كما وتراجع سعر السمك البورى ليتراوح بين 38-55 جنيها مقابل 57 جنيها لأسعار أمس.
فيما استقر سعر الجمبرى ليسجل 90 – 300 فيما سجلت لكابوريا بين 30 – 140جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو.
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