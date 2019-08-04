شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الخضروات والفاكهة: استقرار الأسعار والطماطم بجنيه.. والفاصوليا ترتفع لـ30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 4-8-2019 استقرارا فى معظم الأصناف حسب التسعيرة المقررة بسوق العبور للجملة.

واستقرت أسعار الطماطم بين1 – 2 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3-5 جنيه للكيلو، والبصل تراوح بين 2-2.5 جنيه للكيلو، وتراوحت الكوسة بين 5-7 جنيهات للكيلو، فيما ارتفع سعر كيلو الفاصوليا بين 20-30جنيها، والخيار الصوب والبلدى بين من 2- 3.5 جنيها.

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وبالنسبة لليمون البلدى تراجعت أسعاره ليتراوح بين 4-10 جنيها للكيلو والعنب البناتى بين 4-6 جنيهات، والكنتالوب بين 4-6 جنيهات، والخوخ بين 4-7 جنيهات للكيلو.