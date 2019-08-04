شكرا لقرائتكم خبر عن ليه الجزارين بيعملوا زفة بلدى للعجول قبل ذبحها فى عيد الأضحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد كبير من الجزارين سواء فى القاهرة أو بالمحافظات، يقوم باستئجار فرقة مزمار بلدى خلال الأيام التى تسبق عيد الأضحى المبارك، والقيام بعمل زفة للعجول والمواشى المقرر ذبحها، فما سر هذه الزفة ولماذا يقوم بها الجزارين؟

فى هذا الإطار، رصدت عدسة ”الخليج 365”، زفة كبيرة بالطبل البلدى تضم عددا غير قليل من العجول تمهيدا لذبحها خلال احتفالات العيد، بمناطق مختلفة فى محافظة الجيزة.

وبشأن سبب هذه الزفة والمزمار البلدى حول العجول، قال أحمد سبله أحد الجزارين، إن هناك تقليد لدى بعض الجزارين بعمل زفة بالمزمار البلدى والطواف بالمواشى قبل ذبها وذلك كنوع من الدعاية والترويج، لافتا إلى أن التجول بالمواشى حية بهدف توصيل رسالة بأن الأضاحى ذات حالة صحية جيدة لتشجيع المواطنين على الشراء.

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وكانت أسعار المواشى واللحوم الحية تراجعت قبل أيام من عيد الأضحى المبارك بنسبة 20% عن العام الماضى، بالتزامن مع تزايد ملحوظ فى معروض اللحوم الحية سواء من خلال الشوادر المنتشرة فى المحافظات أو من خلال الجزارين.