شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الحصار .. فلسطين تجذب 1.1 مليار دولار استثمارا أجنبيا فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من الحصار الخانق الذى تعانيه فلسطين من دولة الاحتلال الاسرائيلى إلا أن الدولة نجحت فى جذب نحو 1.165 مليار دولار خلال الفترة من 2013 حتى نهاية عام 2018.

وقالت منظمة الأونكتاد للتنمية التابعة للأمم المتحدة إن فلسطين جذبت نحو 176 مليون دولار استثمار أجنبى مباشر عام 2013 وجذبت 160 مليون دولار عام 2014، وجذبت 103 ملايين دولار عام 2015 .

ثم ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى فلسطين إلى 297 مليون دولار عام 2016 ، وحققت 203 ملايين دولار عام 2017 ، وبنهاية عام 2018 جذبت فلسطين المحتلة نحو 226 مليون دولار.

جدير بالذكر أن الاقتصاد الفلسطينى يعانى من عزلة شبة تامة من الاحتلال الاسرائيلي ،مما أدى لتراجعه بشكل كبير.