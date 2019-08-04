شكرا لقرائتكم خبر عن محرك سياحة عالمى يضع مصر ضمن أفضل 6 وجهات عالمية لـ"شهر العسل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوع فريد وسحر لن تجده إلا فى مصر بشمسها الساطعة وبحارها الصافية وأنشطتها المتنوعة، كل ذلك وأكثر وضع المحروسة فى مكانة سياحية قادرة على المنافسة عالميا.

وهذه الإمكانيات جعلت من مصر أحد الاختيارات التى ترشحها وكالات السفر العالمية لقضاء شهر العسل، حيث رشحها محرك بحث عالمى مختص فى السياحة والسفر والذى يقدم لمتابعيه أسعار السفر من أكثر من 700 موقع حول العالم، ضمن 6 أماكن لقضاء إجازة شهر العسل.

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وقال محرك البحث عن مصر، "سواء ذهبت إلى شرم الشيخ أو إلى الغردقة أو «مرسى علم»، أو دهب وطابا، فستكون على موعد مع الكثير من التشويق والرومانسية والمتعة والاختبارات الجديدة فى مصر، ما بين الصحراء والشواطئ الساحرة والشعب المرجانية والمنتجعات ذات المرافق الترفيهية المختلفة.

ونافست مصر جزيرة بالى الإندونيسية، والتى تتمتع بشواطئها الخلابة، ومشاهدة غروب الشمس الرومانسى أو التجوّل فى غابة «أوبود».

كما جاءت تايلاند ضمن القائمة، حيث قال محرك البحث عنها "لهذا البلد المتنوع والجميل ما يقدمه حتماً لك عندما تكون فى رحلة شهر عسل"، كذلك جاءت تايوان تلك الجزيرة الضغيرة كوجهة جذابة لقضاء شهر العسل، ومن ضمن الـ6 وجهات أيضا رشح الموقع ماليزيا وسريلانكا.