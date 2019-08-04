شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام - البحرين (SALAM_BAH) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 04-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.86 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0.88 درهم، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.82 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.88 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.85 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.87 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط