شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 04-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 0.98 درهم، الا انه قلص خسائره خلال الجلسة واغلق عند مستوى 0.99 درهم، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 0.94 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.97 وبين مستوى المقاومة هو 1.00 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط