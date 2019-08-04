شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 04-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 1.37 درهم، مقتربا بذلك من خط القناة الصاعد قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم 1.32 درهم كمستوى اول ثم 1.23 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.43 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.34 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.38 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط