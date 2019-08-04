شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 04-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 5.50 درهم، وذلك بعدما فشل في الارتفاع لمستوى المقاومة الحالي عند 5.60 درهم، حيث تراجع ليغلق عند مستوى 5.45 درهم، وبالتزامن مع تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5.15 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.60 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.38 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.49 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط