شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) يشهد جني أرباح -تحليل صباحي- 04-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 4.33 درهم، مسجلا ادنى مستوى خلال الجلسة، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 4.45 درهم، كما يلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم 4.25 درهم كمستوى اول ثم 4.12 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.47 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.29 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.37 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط